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23:59, 14 июня 2024Мир

Посол осудил решение G7 использовать доходы с активов России

Посол Антонов назвал нелегитимным решение G7 использовать доходы с активов РФ
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение «Большой семерки» (G7) использовать доходы с суверенных российских активов для помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Антонов назвал нелегитимным шагом решение G7 использовать доходы с российских активов. По его мнению, «вороватая "семерка"» отнимает у Москвы деньги, которые были честно заработаны в контексте международного сотрудничества.

«Здесь явно прослеживается политическая подоплека: поддержать агонизирующий режим в Киеве, которому безразличны судьбы простых украинцев, тысячами гибнущих на фронте», — отметил он.

Ранее сообщалось, что G7 выделит Украине деньги за счет активов России. По данным агентства Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца этого года.

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      Марина Совина
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