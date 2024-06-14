Посол России рассказал об обещании правительства Аргентины

Посол Феоктистов: правительство Аргентины обещало не передавать самолеты Украине

Правительство Аргентины пообещало, что не будет передавать Украине французские самолеты-штурмовики Super Etendard. Об этом заявил посол России в южноамериканской страны Дмитрий Феоктистов, его слова приводит ТАСС.

«По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут. Есть определенные заверения со стороны аргентинской администрации», — сказал Феоктистов.

Дипломат подчеркнул, что есть риск передачи аргентинских танков через Германию. Он напомнил, что подобные шаги будут восприняты как недружественные действия по отношению к России.

Ранее от участия в саммите по Украине в Швейцарии отказались Мексика и Никарагуа. Представители стран пояснили, что отказ от приглашения связан с отсутствием на конференции российской стороны. Также стало известно, что на мероприятие не приедет президент Аргентины Хавьер Милей.