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05:03, 14 июня 2024Мир

Посол России высказался о сближении Аргентины и НАТО

Посол Феоктистов: Россия разочарована сближением Аргентины и НАТО

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Сближение Аргентины и Североатлантического альянса (НАТО) вызывает у России разочарование, Москва доводила до Буэнос-Айреса пагубность подобного решения. Об этом заявил посол России в южноамериканской страны Дмитрий Феоктистов, его слова приводит РИА Новости.

«Сам факт сближения Буэнос-Айреса с военными спонсорами Украины вызывает у нас глубокое разочарование. Понимаем, что он идет в русле наращивания взаимодействия с НАТО», — высказался Феоктистов.

Дипломат отметил, что по поводу участия Аргентины во встрече в формате «Раммштайн» официальных комментариев от Буэнос-Айреса не последовало.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина присоединилась к контактной группе по вопросам обороны Украины. Он отметил, что США «рады приветствовать» южноамериканскую страну в группе.

До того президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил поехать на конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Как отмечает газета Clarín, глава государства принял это решение в последнюю минуту.

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      Евгений Силаев
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