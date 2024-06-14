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21:11, 14 июня 2024Россия

Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России

Кабмин утвердил Концепцию государственной языковой политики России

Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России, она предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, а также говорит о его особом статусе как государственного. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает ТАСС.

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