Кабмин утвердил Концепцию государственной языковой политики России

Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России, она предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, а также говорит о его особом статусе как государственного. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает ТАСС.

