Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России, она предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, а также говорит о его особом статусе как государственного. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает ТАСС.
Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России
Кабмин утвердил Концепцию государственной языковой политики России
Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики России, она предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, а также говорит о его особом статусе как государственного. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает ТАСС.