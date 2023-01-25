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16:03, 25 января 2023Россия

Путин подписал указ об изменениях в культурной политике России

Президент Путин подписал указ об изменениях в государственной культурной политике России

Фото: Михаил Метцель / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в основы государственной культурной политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из текста указа следует, что вложения в сбережение народа России были недостаточны, что создало угрозу гуманитарной катастрофы, и теперь перед россиянами стоит задача сохранения фундаментальных принципов и ценностей, на которых строится российское общество, а также обеспечение развития страны как государства, гарантирующего защиту прав и свобод человека и повышение качества жизни граждан.

«Это возможно только при условии последовательных инвестиций в человека, в сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в документе.

Кроме того, Путин включил в основы государственной культурной политики борьбу с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики, следует из подраздела о мерах языковой политики, который был дополнен новым абзацем.

В числе принципов, изложенных в указе, также прописана необходимость защиты «института брака как союза мужчины и женщины» и создания «условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Ранее Путин заявил, что Россия на государственном уровне приложит все необходимые усилия для сохранения исторической памяти. По его мнению, в первую очередь, внимание стоит уделить российской молодежи, используя наиболее привычные для нее средства — «для того, чтобы они лучше воспринимали» полученную информацию.

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Константин Лысяков
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