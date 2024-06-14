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11:58, 14 июня 2024Мир

Президент Бразилии высказался о совместной с Китаем инициативе по Украине

Президент Бразилии Лула да Силва: военного решения конфликта на Украине не будет

Фото: Adriano Machado / Reuters

Военного решения конфликта на Украине не будет, кроме того, одна сторона не может вести переговоры о мире самостоятельно. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Мы считаем, что военного решения этого конфликта не будет, и что одна сторона не может вести переговоры о мире самостоятельно, не принимая во внимание другую сторону. Страны должны будут урегулировать разногласия за столом переговоров», — сказал бразильский лидер, отвечая на вопрос о совместной инициативе Бразилии и Китая по Украине.

Политик также вспомнил слова бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана о том, что «мир не устанавливается между друзьями, он устанавливается между врагами».

Ранее Бразилия и Китай выдвинули альтернативу «саммиту мира» в Швейцарии. Саммит, организованный двумя странами, предполагает равноправное участие всех сторон конфликта на Украине, а также справедливое обсуждение всех мирных планов.

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      Семен Александров
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