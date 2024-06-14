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13:14, 14 июня 2024Россия

Путин объяснил события в Буче

Путин счел события в Буче провокацией Украины для отказа от договоренностей с РФ

Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

События в Буче были провокацией со стороны Украины для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия хотела миром решить конфликт на Украине, однако эти предложения были отвергнуты. По словам Путина, Москва в марте 2022 года не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым.

«Украина совершила грязную провокацию в Буче, чтобы хоть как-то объяснить отказ от мирного соглашения, которое предложила Россия», — счел президент.

Ранее Путин рассказал, что жители новых регионов выразили свою позицию по вхождению в состав России.

Четыре новых региона — Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября 2022 года.

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      Анна Щербакова
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