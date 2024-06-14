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20:06, 14 июня 2024Путешествия

Пьяный пассажир самолета пристал к стюардессе, накричал на мужчину и возмутил попутчиков

Anchorage Daily News: пьяный пассажир Alaska Airlines устроил дебош на борту

Фото: Unsplash

Пьяный пассажир рейса Alaska Airlines из Сиэтла в Анкоридж пристал к стюардессе, накричал на мужчину и возмутил попутчиков своим поведением. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

Уточняется, что мужчина громко кричал во время раздачи еды и вел себя агрессивно по отношению к мужчине, сделавшему ему замечание. Кроме того, он громко включил музыку, заявив, что его наушники сломались, и устроил дебош на борту. При этом в объяснительной записке пассажир самолета назвал свое поведение милым и заявил, что выпил только две банки пива.

В настоящее время по делу ведется расследование.

Ранее пассажир ирландской авиакомпании Ryanair напился во время полета и домогался 16-летней попутчицы. Суд решил, что мужчина не заслуживает тюремного заключения, и приговорил его к условному сроку.

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