Раскрыты главные признаки измены

Психотерапевт Шарлотта Фокс Вебер перечислила главные модели поведения изменников. Названые ею признаки опубликовало издание Good to Know.

Вебер рассказала, что список из 11 признаков измены был составлен в 2022 году во время исследования, которое изучало типичное поведение изменников. Так, по ее словам, большинство людей, у которых есть романы на стороне, начинают посещать места, где раньше не бывали, или у них появляется новое хобби. Вебер объяснила, что это делается для того, чтобы их никто не узнал. При этом дома они рассказывают правдоподобные истории о своем отсутствии.

Еще один тревожный признак, считает Вебер, — это постоянная чистка сообщений в мессенджерах и почте. По ее словам, многие изменники поступают таким образом, чтобы скрыть интрижку, при этом они стараются вести себя так, будет ничего не происходит. Однако некоторые выбирают другую стратегию и начинают проявлять повышенный интерес к партнеру, которому они неверны.

Нередко те, кто изменяет, создают секретные адреса электронной почты и покупают дополнительный телефон, о котором их партнер не знает Шарлотта Фокс Вебер психотерапевт

Вебер отметила, что очень часто изменники хорошо скрывают похождения и их поведение не вызывает подозрения. К примеру, чтобы не быть пойманными, многие стараются как можно реже переписываться, созваниваться и встречаться с любовниками, другие постоянно их меняют. Еще одна неожиданно частая стратегия, говорит Вебер, — познакомить любовницу или любовника с постоянным партнером. «Некоторые прячутся на виду. Им кажется, что знакомство и открытость уменьшает подозрения», — объяснила Вебер.

В заключение психотерапевт добавила, что изменники часто прикладывают много усилий, чтобы роман на стороне не менял их привычный распорядок: они вовремя приезжают домой и проводят выходные с семьей. Однако почти всегда ложь будет прикрываться друзьями или коллегами, которые, по словам специалистки, могут не подозревать, что стали частью обмана.

Ранее мужчина рассказал, как случайно раскрыл измену жены и удивился ее выбору. По его словам, после многих лет брака женщина начала вновь встречаться с бывшим мужем.