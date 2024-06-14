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20:33, 14 июня 2024Забота о себе

Раскрыты главные признаки измены

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Шарлотта Фокс Вебер перечислила главные модели поведения изменников. Названые ею признаки опубликовало издание Good to Know.

Вебер рассказала, что список из 11 признаков измены был составлен в 2022 году во время исследования, которое изучало типичное поведение изменников. Так, по ее словам, большинство людей, у которых есть романы на стороне, начинают посещать места, где раньше не бывали, или у них появляется новое хобби. Вебер объяснила, что это делается для того, чтобы их никто не узнал. При этом дома они рассказывают правдоподобные истории о своем отсутствии.

Еще один тревожный признак, считает Вебер, — это постоянная чистка сообщений в мессенджерах и почте. По ее словам, многие изменники поступают таким образом, чтобы скрыть интрижку, при этом они стараются вести себя так, будет ничего не происходит. Однако некоторые выбирают другую стратегию и начинают проявлять повышенный интерес к партнеру, которому они неверны.

Нередко те, кто изменяет, создают секретные адреса электронной почты и покупают дополнительный телефон, о котором их партнер не знает

Шарлотта Фокс Веберпсихотерапевт

Вебер отметила, что очень часто изменники хорошо скрывают похождения и их поведение не вызывает подозрения. К примеру, чтобы не быть пойманными, многие стараются как можно реже переписываться, созваниваться и встречаться с любовниками, другие постоянно их меняют. Еще одна неожиданно частая стратегия, говорит Вебер, — познакомить любовницу или любовника с постоянным партнером. «Некоторые прячутся на виду. Им кажется, что знакомство и открытость уменьшает подозрения», — объяснила Вебер.

В заключение психотерапевт добавила, что изменники часто прикладывают много усилий, чтобы роман на стороне не менял их привычный распорядок: они вовремя приезжают домой и проводят выходные с семьей. Однако почти всегда ложь будет прикрываться друзьями или коллегами, которые, по словам специалистки, могут не подозревать, что стали частью обмана.

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      Алиса Дмитриева
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