Мужчина застал жену с любовником и удивился ее выбору

45-летний мужчина застал жену с любовником и удивился тому, кого она выбрала. За советом, как пережить измену, муж обратился к эксперту по отношениям Дейдре Сандерс, сообщает The Sun.

Мужчина рассказал, что у них с супругой есть общий 12-летний сын, а у жены так же есть 16-летняя дочь от первого брака, которая живет с отцом. По его словам, у женщины всегда были дружеские отношения с бывшим мужем.

Однажды, возвращаясь домой, мужчина заметил, что его жена в машине целуется и «даже делает нечто большее» с бывшим мужем. Женщина увидела, что муж застал ее за изменой, и закричала, после чего мужчина сразу же уехал. Когда супруги поговорили, она призналась, что уже три месяца встречается с бывшим мужем.

Теперь я понимаю, почему их дочь перестала навещать нас. Она была уверена, что родители вновь сойдутся. И теперь наш сын не хочет разговаривать с матерью, разрушившей семью обманутый муж

Автор письма добавил, что выбор супруги удивил его, поскольку он был уверен в том, что романтические отношения его жены и ее первого мужа уже давно в прошлом.

По словам Сандерс, мужчина должен поставить ультиматум жене. Она должна определиться, с кем из мужчин она все же хочет быть. «К сожалению, дети в любом случае пострадают. Но если вы оба хотите сохранить свой брак, вам может понадобиться помощь извне», — добавила эксперт по отношениям.

Ранее Сандерс объяснила женщине причину, по которой ее любовник исчез и не объяснился. По мнению эксперта, причиной является его желание помириться с женой и сохранить брак.