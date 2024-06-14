Предсказана реакция Украины и стран Запада на мирное предложение Путина

Политолог Марков допустил начало закрытых переговоров России и стран Запада

Предложение президента России Владимира Путина завершить конфликт не найдет поддержки на Украине, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Тем не менее, по его словам, Запад может начать закрытые переговоры с Россией.

«Украина на предложение Путина отреагирует истерикой. Там только 20 процентов населения считают, что последние два года страна движется в правильном направлении, так что это абсолютно разрушенная страна с руководством, которое не в состоянии осознавать реальность», — считает политолог.

По мнению Маркова, в руководстве Украины заявят, что предложение России неприемлемо, а завершение конфликта и мир возможны только при условии следования формуле президента страны Владимира Зеленского.

«Запад скажет примерно то же самое. Но начнет вести закрытые переговоры», — уверен Марков.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Президент также предупредил, что если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, то далее условия будут другими.