Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:01, 14 июня 2024Путешествия

Россия вошла в число желанных и недоступных стран мира по мнению путешественников

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия вошла в число самых желанных и недоступных стран мира для путешествий. Такое мнение высказали пользователи форума Reddit под соответствующей публикацией.

Юзеры рассказали о планах посетить Москву и Санкт-Петербург, а также проехаться на поезде по Транссибирской магистрали. «Россия крутая!» — написал один из пользователей. Другие же отметили, что в нынешней политической ситуации в мире попасть туда будет непросто.

Ранее российская тревел-блогерша рассказала о несчастной жизни переехавших в США русских. По ее словам, у них часто возникают проблемы с поиском привычных продуктов в магазинах и нехваткой компетентных работников в сфере красоты.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Он не вправе диктовать условия Украине». США и Киев ответили на предложение Путина о завершении СВО

      На Украине объяснили причины неготовности Зеленского принять предложение Путина

      В МИД Швейцарии отказались комментировать предложение Путина по Украине

      Названа идеальная пауза между приемами пищи

      ФСБ задержала финансировавшего террористическую организацию россиянина

      По факту взрыва машины начальника штаба воинской части в Ростове-на-Дону возбудили дело

      Рост заболеваемости смертельной лихорадкой объяснили

      В РПЦ отреагировали на дело о госизмене сыновей российского священника

      Российский суд заочно арестовал пятерых грузинских наемников

      Великобритания выступила против ограничений на удары ВСУ по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше