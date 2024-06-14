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15:13, 14 июня 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы сэкономить на ЖКУ

Эксперт Репетюк: сократить траты на ЖКУ помогут светодиодные лампы

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам нельзя отказаться от связанных с содержанием дома платежей, но можно сэкономить на некоторых жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ). Способы сократить траты эксперт по экономике ЖКХ Сергей Репетюк рассказал в беседе с Pravda.ru.

По словам специалиста, расходы во многом зависят от поведения и потребительских привычек самих людей. Многие пренебрегают простыми действиями, которые помогают сэкономить. Так, например, можно кипятить ровно столько воды в чайнике, сколько нужно, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Кроме того, стоит заменить лампы накаливания на светодиодные, заключил эксперт.

«Например, такие вещи, как электроэнергию, можно экономить, это энергосберегающие технологии, это культура энергопотребления», — заключил Репетюк.

Ранее россиянам посоветовали установить счетчики на воду и обзавестись посудомоечной машиной, чтобы снизить траты на ЖКУ.

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      Нина Ташевская
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