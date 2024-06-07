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05:34, 7 июня 2024Экономика

Россиянам назвали семь способов сэкономить на счетах за ЖКУ

Экономист Щербаченко: посудомойка снижает расходы на ЖКУ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ежемесячные коммунальные платежи являются одним из основных направлений расходов бюджета любой семьи, отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал семь способов сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Во-первых, эксперт посоветовал установить счетчики на воду, так как они помогут точно рассчитать расход. Во-вторых, подспорьем может стать посудомоечная машина, потому что она использует только холодную воду и экономит ресурс, что также снижает расходы на ЖКУ, сказал он. Третий вариант — использование энергосберегающих ламп и правильное размещение источников света.

Также, по словам экономиста, следует делать своевременный ремонт сантехники, так как это помогает избежать утечек воды и нежелательных повреждений. К снижению затрат на отопление ведет сохранение тепла путем устранения щелей и дыр, установки уплотнителей на окнах, а также устранения расщелин в напольном покрытии, сообщил Щербаченко.

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В числе прочего, чтобы сэкономить на счетах, он рекомендовал отключить ненужные услуги. Например, радиоточку, городской телефон, TV-антенну. Еще один способ сократить расходы на ЖКУ — получить субсидию.

«Для получения субсидии на оплату ЖКУ важно, чтобы расходы на коммунальные услуги не превышали определенный процент от дохода семьи (обычно это 22 процента). Также учитывается доход всех членов семьи за последние шесть месяцев. Размер жилья также играет роль: он должен соответствовать установленным нормативам: 33 квадратных метра для одиноко проживающего, 42 — для семьи из двух человек и 18 — на каждого члена семьи, в которой более трех человек. Если же квадратных метров больше норматива, то в субсидии могут отказать», — поделился экономист.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за низкое качество ЖКУ. Наказывать за такие нарушения будут ресурсоснабжающие организации.

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      Екатерина Смирная
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