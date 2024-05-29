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17:36, 29 мая 2024Экономика

Путин увеличил штрафы за низкое качество ЖКУ

Президент Путин подписал закон об увеличении штрафов за низкое качество ЖКУ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за низкое качество жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Наказывать за такие нарушения будут ресурсоснабжающие организации. Так, административные взыскания для должностных лиц вырастут до 5-10 тысяч рублей, а для юридических — до 30-50 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф достигнет 10-30 тысяч рублей и 50-100 тысяч рублей соответственно.

Ранее во Всероссийском союзе страховщиков предложили добавить новую строку в платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — о добровольном страховании жилья.

Специалисты предлагают дать россиянам выбор — ставить или не ставить галочку напротив этой строки. Мера позволит убрать из процесса посредников и сделать страховой продукт дешевле для граждан, пояснили в ВСС. При таких условиях средняя стоимость полиса для помещения площадью 55 квадратных метров может быть на уровне 50 рублей в месяц.

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      Нина Ташевская
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