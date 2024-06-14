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07:41, 14 июня 2024Экономика

Россияне бросились скупать один вид запчастей для машин

«Честный знак»: продажи легковых шин в России в 2024 году выросли на 26 %

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

С января по апрель 2024 года продажи легковых шин в России выросли как в количественном, так и в денежном выражении. О том, как россияне бросились скупать один вид запчастей для машин, со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает «Коммерсантъ».

С начала года продажи шин для легковых автомобилей увеличились на 26 процентов в денежном выражении и составили 41,4 миллиарда рублей. При этом на летнюю резину потратили 29,7 миллиарда, шипованные колеса — 6,5 миллиарда, «липучки» — 4, а на всесезонные колеса —1,7 миллиарда рублей. В количественном выражении продажи поднялись на 11 процентов, однако итоговые цифры продаж в ЦРПТ не назвали.

По мнению опрошенных экспертов, на резкое увеличение продаж влияют отложенный спрос и продолжавшийся до апреля сезон смены резины. По словам руководителя товарной группы ЦРПТ Варвары Михайловой, в апреле количество проданных шин увеличилось на 64 процента. При этом основная доля продаж сосредоточена в ценовом сегменте «ниже среднего» — 46,2 процента. Средняя цена покрышек выросла на 12,2 процента год к году, почти до 6,3 тысячи рублей. В апреле средняя стоимость шин составляла 6,1 тысячи рублей, что на 12,6 процента больше год к году, однако на 3,5 процента ниже в сравнении с мартом.

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Предложение шин на рынке выросло на 22,5 процента, до 27,7 миллиона штук, из них легковых — на 32,2 процента, до 21,2 миллиона единиц. За четыре месяца в продажу поступило на 21,7 процента больше шин локального производства (14,9 миллиона штук), а ввоз комплектующих из-за рубежа вырос на 23,5 процента, до 12,7 миллиона штук.

По мнению аналитика Владимира Беспалова, сейчас в страну импортируются бюджетные шины из Китая, эту тенденцию он связывает с активными продажами автомобильных брендов из КНР и со спросом на вторичном сегменте авторынка.

В компании «Технологии доверия» («ТеДо», ранее PwC) полагают, что по итогам 2024 года объемы продажи шин на российском рынке могут сократиться на 9,8 процента в годовом выражении и опуститься до отметки в 53,5 миллиона штук. Наибольшее падение продемонстрируют продажи комбинированных грузовых шин. За 12 месяцев объемы их реализации в России могут упасть на 31,6 процента, до 1,3 миллиона штук. Отрицательная динамика будет наблюдаться и в других сегментах рынка.

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      Вячеслав Агапов
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