В России спрогнозировали падение продаж шин

«ТеДо»: продажи шин в России могут сократиться на 9,8 процента в 2024 году

По итогам 2024 года объемы продажи шин на российском рынке могут сократиться на 9,8 процента в сравнении с уровнем 2023-го и опуститься до отметки в 53,5 миллиона штук. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков компании «Технологии доверия» («ТеДо», ранее PwC).

При этом наибольшее падение, согласно ожиданиям экспертов, продемонстрируют продажи комбинированных грузовых шин. За 12 месяцев объемы их реализации в России могут упасть на 31,6 процента, до 1,3 миллиона штук. Отрицательная динамика будет наблюдаться и в других сегментах рынка.

По прогнозам «ТеДо», продажи легковых шин в этом году сократятся на 8,9 процента, до 42,1 миллиона штук. В свою очередь, реализация легкогрузовых упадет на 7,4 процента, до пяти миллионов, а грузовых с цельнометаллическим кордом — на 13,8 процента, также до пяти миллионов.

Директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли «ТеДо» Виктория Синичкина объяснила подобные прогнозы более низким эффектом от отложенного спроса, который не реализовался в 2022 году. Если в 2023-м подобный фактор во многом поспособствовал росту российского шинного рынка, то в 2024-м ожидать схожего сценария не следует.

Ранее издание Autonews со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщило о снижении средней стоимости шин в России до 5,6 тысячи рублей. С начала 2024 года показатель сократился на 8 процентов. При этом цены на услуги шиномонтажа продемонстрировали противоположную динамику и увеличились в среднем на 13 процентов в годовом выражении, до 2,24 тысячи рублей.