Россияне устремятся летом в три страны СНГ

«Туту»: россияне устремятся летом в Узбекистан, Азербайджан и Киргизию

Российские отдыхающие устремятся летом в отпуск в три страны СНГ — Узбекистан, Азербайджан и Киргизию. Такие данные приводятся в исследовании бронирований сервиса путешествий «Туту», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Так, из числа зарубежных бронирований 18,73 процента приходятся на Узбекистан, 14,73 процента — на Азербайджан, 9,59 процента — на Киргизию. Также в списке востребованных направлений значатся Турция, Армения, Белоруссия, Казахстан. Однако наибольшей популярностью будут пользоваться внутренние направления.

«В топ-5 авианаправлений вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды», — говорится в сообщении. Доля пассажиров в столицу — 15,8 процента, в Сочи — 13,8 процента, в Санкт-Петербург — 8,3 процента, в Калининград — 4,5 процента, в Минеральные Воды — 2,8 процента. Россияне также планируют летом отправиться в Екатеринбург, Махачкалу, Красноярск, Новосибирск и Тюмень.

Ранее сообщалось, что курорты Абхазии названы самыми выгодными направлениями для отпуска у моря в июне 2024 года. Тур в конце июня из Москвы в эту страну в трехзвездочный отель с завтраками и перелетом можно было купить всего за 73,2 тысячи рублей на двоих.

