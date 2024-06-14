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12:05, 14 июня 2024Силовые структуры

Россиянин до смерти избил невесту и сдался наутро полиции

В Ленобласти житель позвонил в полицию и признался в убийстве невесты

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Гатчине Ленинградской области 35-летний местный житель позвонил в полицию и рассказал, что до смерти избил невесту. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел накануне вечером. Наряд полиции нашел в ванной комнате в квартире звонившего 43-летнюю женщину без признаков жизни.

Мужчина рассказал, что планировал жениться на потерпевшей, но в последние дни они ссорились на почве ревности. Во время последнего конфликта он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил возлюбленную и бросил ее на пол в коридоре, а сам ушел спать. Утром он услышал хрип невесты и потащил ее в ванную, где стал смывать с нее кровь и приводить в чувство, однако вскоре понял, что она не дышит.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали и поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с женщиной-инвалидом из-за денег и попался спустя 20 лет.

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      Илона Палей
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