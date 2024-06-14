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19:20, 14 июня 2024Силовые структуры

Россиянин попытался поджечь входную дверь квартиры сожительницы и попался

В Гатчине поймали мужчину за попытку поджога входной двери квартиры сожительницы

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Гатчине задержан 43-летний мужчина за попытку поджога входной двери квартиры 38-летней сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога»).

По данным правоохранителей, 13 июня в полицию Гатчинского района поступило сообщение о драке в квартире дома на улице Новоселов. Прибывшие на место происшествия оперативники поймали злоумышленника, который поджег входную дверь в квартиру своей подруги. Сумма причиненного ущерба женщине составила 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель Куединского округа Пермского края пришел мириться с сожительницей, которая накануне выгнала его из дома, и затем поджег ее жилище.

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      Анна Габай
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