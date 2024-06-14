Россиянина задержали за посты в соцсетях с призывами к терроризму

В Петербурге задержали мужчину за посты в соцсетях с призывами к терроризму

В Санкт-Петербурге полиция задержала 52-летнего жителя города Ломоносова по подозрению в призывах к терроризму и возбуждении ненависти к представителям власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, в июле 2021 года мужчина разместил на своей странице в социальных сетях две публикации, которые «призывали к насилию, осуществлению террористической деятельности, а также возбуждающие ненависть и вражду по отношению к представителям власти». Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала планировавшего вступить в украинскую террористическую организацию россиянина.