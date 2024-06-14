Россиянина задержали за создание религиозной организации по поддельным документам

В Подмосковье полиция задержала мужчину за создание религиозной организации

В подмосковных Котельниках полиция задержала 44-летнего жителя Москвы по подозрению в создании религиозной организации по поддельным документам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 173.1 («Незаконное образование юридического лица») УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, злоумышленник для регистрации местной религиозной организации мусульман предоставил в уполномоченные органы поддельные документы. Силовики обнаружили это во время оперативно-профилактического мероприятия по выявлению и пресечению незаконной миграции.

Ранее представители правоохранительных органов Греции выдали России мужчину, который находился в международном розыске. Он также проходит обвиняемым по статье 173.1 УК РФ.