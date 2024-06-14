Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:23, 14 июня 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за создание религиозной организации по поддельным документам

В Подмосковье полиция задержала мужчину за создание религиозной организации

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В подмосковных Котельниках полиция задержала 44-летнего жителя Москвы по подозрению в создании религиозной организации по поддельным документам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 173.1 («Незаконное образование юридического лица») УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, злоумышленник для регистрации местной религиозной организации мусульман предоставил в уполномоченные органы поддельные документы. Силовики обнаружили это во время оперативно-профилактического мероприятия по выявлению и пресечению незаконной миграции.

Ранее представители правоохранительных органов Греции выдали России мужчину, который находился в международном розыске. Он также проходит обвиняемым по статье 173.1 УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России. Вернется ли американская газировка на рынок?

      В Москве выпало более месячной нормы осадков за день

      В российском регионе школьный автобус с детьми попал в ДТП

      «Дом дракона» продлили на третий сезон

      Девушка услышала странные звуки за дверью и обнаружила необычное зрелище

      Россияне бросились скупать один вид запчастей для машин

      Заведено дело после избиения 15-летней россиянки группой подростков

      Минздрав предложил считать онкологию профзаболеванием

      Учительницу средней школы обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика

      Подполье помогло российской армии уничтожить колонну ВСУ под Херсоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше