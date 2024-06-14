Россиянка похитила у собственной фирмы 40 миллионов рублей и спровоцировала ее банкротство

В Челябинске осудили директора «Снабинвест» за похищение у фирмы 40 млн рублей

В Челябинске суд приговорил к шести годам колонии общего режима местную жительницу, которая, выполняя функции финансового и генерального директора компании «Снабинвест», похитила у фирмы 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Женщину также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Ее признали виновной по статье 158 УК РФ («Кража»).

По версии следствия, с октября 2020 года по март 2021 года подсудимая под предлогом исполнения договорных обязательств украла с банковского счета компании около 40 миллионов рублей. В результате это привело к банкротству предприятия.

Ранее во Владивостоке из хранилища одной из небанковских кредитных организаций похитили 30,5 миллиона рублей.