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16:30, 14 июня 2024Путешествия

Россиянка привезла из Египта сувениры и случайно нарушила закон

Прилетевшую из Хургады россиянку задержали в аэропорту со 154 граммами кораллов

Фото: Отдел по связям с общественностью СТУ

Россиянку, прилетевшую в Новосибирск с популярного курорта Египта Хургады, задержали в аэропорту Толмачево со 154 граммами кораллов в багаже. Об этом сообщается на официальном сайте Сибирского таможенного управления.

Уточняется, что 52-летняя жительница Томской области нарушила закон случайно: она привезла 13 фрагментов кораллов в качестве сувениров и пошла по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии товаров для декларирования. О том, что такие предметы могут попадать под действие Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), она не знала.

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В источнике также говорится, что таможенники изъяли кораллы и направили их на экспертизу. Кроме того, сообщается, что с начала 2024 года в аэропорту Толмачево выявили 17 фактов незаконного ввоза кораллов, находящихся под защитой Конвенции СИТЕС.

В мае таможенники в московском аэропорту Шереметьево нашли в багаже гражданина Сирии иконы конца XX — начала XXI века. Выяснилось, что иностранец попытался тайно вывезти их из России по просьбе друга.

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      Марина Черняк
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