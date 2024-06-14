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09:37, 14 июня 2024Силовые структуры

Российская чиновница занизила для иностранцев сумму налога и попала под статью

В Норильске следователи завели дело на сотрудницу ФНС и азербайджанцев за взятки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Норильске следователи завели уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России по городу и четырех уроженцев Азербайджана за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 290 («Получение взятки»), 291 («Дача взятки») и 291.1 («Посредничество в даче взятки») УК РФ. Суд отправил чиновницу и посредника под домашний арест, а троих взяткодателей арестовали.

По версии следствия, в период с декабря 2022 года по май 2023 года трое владельцев торговых точек попросили знакомого стать посредником в решении вопроса в налоговом органе. После этого мужчина связался с сотрудницей межрайонной инспекции ФНС в Норильске. Они договорились о занижении налоговой суммы, которую бизнесмены должны были заплатить в бюджет. За это женщина получила по 150 тысяч рублей с каждого из трех предпринимателей.

Ранее в Москве полиция задержали руководителя одного из отделов управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу за взятки в 25 миллионов рублей.

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