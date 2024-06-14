Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:07, 14 июня 2024Силовые структуры

Сотрудника регионального управления Росреестра задержали за взятки в 25 миллионов рублей

В Москве полиция задержала сотрудника Росреестра за взятки в 25 млн рублей

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В Москве полиция задержала руководителя одного из отделов управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу за взятки в 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки»), 291.1 («Приобретение или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») УК РФ. В 2023 году обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение установили 10 июня при помощи системы распознавания лиц в Москве. Мужчину уже доставили в Салехард и отправили под стражу.

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2019 года лица из числа руководства ведомства и директор филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по ЯНАО через посредников получили около двух десятков взяток на общую сумму более 25 миллионов рублей. Взамен они незаконно регистрировали недвижимость и давали ей заведомо низкую оценку.

Дела остальных злоумышленников, обвиняемых в получении взяток в крупных и особо крупных размерах за незаконные действия с недвижимостью, сейчас рассматриваются в суде.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора по троллейбусным перевозкам «Кемеровской электротранспортной компании» («КЭТК»), который получил в виде взяток более 23 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России. Вернется ли американская газировка на рынок?

      Небензя заявил о формировании в мире трезвой оценки конфликта на Украине

      Сотрудника регионального управления Росреестра задержали за взятки в 25 миллионов рублей

      Оценена готовность россиян переехать ради работы

      В российском регионе самолет приземлился на днище во время учебного полета

      В России выросло число недовольных импортозамещенными брендами

      В двух регионах Украины произошли взрывы

      В Москве выпало более месячной нормы осадков за день

      В российском регионе школьный автобус с детьми попал в ДТП

      «Дом дракона» продлили на третий сезон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше