Сотрудника регионального управления Росреестра задержали за взятки в 25 миллионов рублей

В Москве полиция задержала сотрудника Росреестра за взятки в 25 млн рублей

В Москве полиция задержала руководителя одного из отделов управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу за взятки в 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки»), 291.1 («Приобретение или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») УК РФ. В 2023 году обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение установили 10 июня при помощи системы распознавания лиц в Москве. Мужчину уже доставили в Салехард и отправили под стражу.

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2019 года лица из числа руководства ведомства и директор филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по ЯНАО через посредников получили около двух десятков взяток на общую сумму более 25 миллионов рублей. Взамен они незаконно регистрировали недвижимость и давали ей заведомо низкую оценку.

Дела остальных злоумышленников, обвиняемых в получении взяток в крупных и особо крупных размерах за незаконные действия с недвижимостью, сейчас рассматриваются в суде.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора по троллейбусным перевозкам «Кемеровской электротранспортной компании» («КЭТК»), который получил в виде взяток более 23 миллионов рублей.