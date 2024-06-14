Российский военный вместе с пособником по прозвищу Иван Грозный делал закладки и попался

В Томске суд приговорил военного к 7,5 года за сбыт наркотиков через закладки

Томский гарнизонный военный суд приговорил военного Артема Буравцева к семи с половиной годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков через закладки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, подсудимый через мессенджер договорился с неизвестными, которые использовали псевдонимы «Продавец» и «Иван Грозный» о совместном сбыте запрещенных веществ через закладки. «Иван Грозный» сообщил осужденному о нахождении наркотиков, Буравцев в тот же день забрал в указанном месте 17 свертков. На следующий день он сделал в Северске шесть закладок и сфотографировал их, тогда мужчина и был задержан.

Ранее в Москве суд арестовал египтянина за перевозку крупной партии наркотиков