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10:44, 14 июня 2024Силовые структуры

Российский военный вместе с пособником по прозвищу Иван Грозный делал закладки и попался

В Томске суд приговорил военного к 7,5 года за сбыт наркотиков через закладки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд приговорил военного Артема Буравцева к семи с половиной годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков через закладки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, подсудимый через мессенджер договорился с неизвестными, которые использовали псевдонимы «Продавец» и «Иван Грозный» о совместном сбыте запрещенных веществ через закладки. «Иван Грозный» сообщил осужденному о нахождении наркотиков, Буравцев в тот же день забрал в указанном месте 17 свертков. На следующий день он сделал в Северске шесть закладок и сфотографировал их, тогда мужчина и был задержан.

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      Варвара Митина
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