В Москве арестовали египтянина за перевозку крупной партии наркотиков

В Москве суд арестовал египтянина за перевозку крупной партии наркотиков

В Москве суд арестовал египтянина за перевозку крупной партии наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Иностранец будет под стражей два месяца, то есть до 2 августа.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 30, 228.1 («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ.

По версии следствия, в центре Москвы полиция остановила машину, за рулем которой был обвиняемый. Во время досмотра в автомобиле нашли наркотики в особо крупном размере. Другие подробности не разглашаются.

Ранее в Донецкой народной республике ФСБ задержала жителя Макеевки за организацию межрегионального канала сбыта наркотиков.