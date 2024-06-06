Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:53, 6 июня 2024Силовые структуры

В Москве арестовали египтянина за перевозку крупной партии наркотиков

В Москве суд арестовал египтянина за перевозку крупной партии наркотиков

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве суд арестовал египтянина за перевозку крупной партии наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Иностранец будет под стражей два месяца, то есть до 2 августа.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 30, 228.1 («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ.

По версии следствия, в центре Москвы полиция остановила машину, за рулем которой был обвиняемый. Во время досмотра в автомобиле нашли наркотики в особо крупном размере. Другие подробности не разглашаются.

Ранее в Донецкой народной республике ФСБ задержала жителя Макеевки за организацию межрегионального канала сбыта наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Стрельба по мужчине на западе Москвы попала на видео

      Японские медведи пристрастились к человечине

      В Кремле высказались об ответе на поставки Западом оружия для ударов по России

      В Германии предупредили о превращении конфликта на Украине в катастрофу века

      Раскрыта личность застреленного в Москве мужчины

      В Кремле отметили талантливые западные карикатуры на Путина

      В России спрогнозировали рост доли газа в мировом энергобалансе

      Подписано соглашение о выпуске премиальных Aurus

      В ДНР сообщили об отступлении ВСУ из Георгиевки

      В Windows 10 появятся новые функции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше