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09:37, 6 июня 2024Силовые структуры

В ДНР задержали местного жителя за организацию канала сбыта наркотиков

ФСБ задержала жителя ДНР за организацию канала сбыта наркотиков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике ФСБ задержала жителя Макеевки за организацию межрегионального канала сбыта наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по ДНР.

По данным ведомства, мужчина является членом преступной группы, которая распространяет запрещенные вещества в республике и близлежащих российских субъектах. Во время задержания у подозреваемого нашли килограмм наркотиков.

Возбуждено дело по статье 30, статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также покушение на незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») УК РФ. Теперь силовики пытаются установить всех участников межрегиональной преступной группы.

Ранее в Нижегородской области суд приговорил трех местных жителей к колонии строго режима за незаконный оборот более 53 килограммов наркотиков.

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      Екатерина Кашурникова
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