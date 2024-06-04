Россияне превратили подвал дома в нарколабораторию и попались

В Нижегородской области суд приговорил россиян за оборот более 53 кг наркотиков

В Нижегородской области суд приговорил трех местных жителей к колонии строго режима за незаконный оборот более 53 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденные проведут в местах лишения свободы от 12 до 14 лет. Их признали виновными по четырем статьям, среди которых 228 («Незаконные хранение наркотических средств») и 222 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов») УК РФ.

По версии следствия, в апреле 2022 года подсудимые превратили подвал частного дома в нарколабораторию, закупив и установив в него специальное оборудование. Через интернет они купили прекурсоры наркотических средств и начали преступную деятельность. Мужчины попались в октябре 2022 года. Из незаконного оборота силовики изъяли более 53 килограммов запрещенных веществ, свыше 653 килограммов прекурсоров, 5 единиц огнестрельного оружия и почти 2000 патронов.

Ранее полицейские Подмосковья выявили нарколабораторию по производству мефедрона и задержали троих ее работников.