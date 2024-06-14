Российского вице-спикера обвинили в избиении бывшей жены и угрозах их общим детям

«Борус»: вице-спикера Красноярского края Новака обвинили в избиении бывшей жены

Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Андрея Новака обвинили в избиении бывшей жены и в высказывании угроз их общим детям. Об этом стало известно Telegram-каналу «Борус. Люди».

Как рассказала российскому изданию женщина, конфликт с экс-супругом у нее произошел из-за вопроса, связанного с алиментами. Она заявила, что политик угрожал ей расправой и пообещал «сгноить в детском доме» детей.

Пострадавшая уже направилась на судмедэкспертизу.

Новак же в беседе с корреспондентом «Боруса» сообщил, что не знаком с этой женщиной, а произошедшее счел провокацией. С чьей именно стороны это было организовано, красноярский депутат комментировать не стал.

Ранее сообщалось, что в станице Алексеевской на Кубани депутат избила активистку за съемку на заседании.

Пострадавшая россиянка пояснила, что обидчица ударила ее по голове и руке, а также отхлестала пачкой бумаги по лицу. Заседание в тот день так и не провели. Жительница кубанской станицы написала в полицию заявление о побоях.