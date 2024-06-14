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20:37, 14 июня 2024Силовые структуры

Российскому тату-мастеру предъявили обвинение после отравления клиентки

В Петербурге предъявили обвинение тату-мастеру, чья клиентка умерла после сеанса

Фото: PxHere

Следователи предъявили обвинение тату-мастеру из Петербурга, чья клиентка не выжила после инъекции на сеансе татуажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении мастера возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека») УК РФ. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По данным следствия, 2 июня 24-летняя клиентка пришла на сеанс татуажа в одну из квартир в доме на Владимирском проспекте. Перед процедурой мастер ввела девушке инъекцию с обезболивающим эффектом, после чего клиентке стало плохо. Пострадавшую доставили в больницу с отравлением, но спасти ее не удалось.

Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на начальника штаба — первого заместителя командира воинской части Вадима Собеского, машина которого была взорвана в Ростове-на-Дону. Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, чтобы установить обстоятельства возгорания автомобиля.

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      Олеся Мицкевич
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