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18:37, 14 июня 2024Силовые структуры

По факту взрыва машины начальника штаба воинской части в Ростове-на-Дону возбудили дело

СК возбудил дело по факту взрыва машины начштаба части в Ростове-на-Дону
Начало событий в новости Полыхающая машина начштаба российской воинской части попала на видео

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство начальника штаба — первого заместителя командира воинской части Вадима Собеского, машина которого была взорвана в Ростове-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия с целью установления обстоятельств возгорания автомобиля военного.

Очевидец снял на видео полыхающую машину начштаба.

Автомобиль стал дымить во время поездки. Офицер вышел из салона, сразу после чего прогремел взрыв. Он не пострадал. По предварительной версии, пожар начался из-за поломки газового оборудования машины, однако полиция начала проверку.

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      Любовь Ширижик
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