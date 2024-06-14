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14:40, 14 июня 2024Россия

Полыхающая машина начштаба российской воинской части попала на видео

В Ростовской области сняли на видео горящую машину начштаба воинской части

В Ростовской области очевидец снял на видео полыхающую машину начальника штаба воинской части. Кадры публикует Telegram-канал «112».

На выложенных кадрах видно, как от автомобиля поднимается черный дым, а весь корпус машины объят пламенем. На запись также попал свистящий звук, который издавала одна из деталей горящей техники.

Машина начальника штаба воинской части взорвалась в Ростовской области ранее 14 июня. Известно, что военный успел выйти из авто и не пострадал. По предварительной версии, пожар начался из-за поломки газового оборудования машины, однако полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что одна из самых частых причин возгораний в машине — короткое замыкание электропроводки. Директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что причиной могут быть неправильно установленные или поврежденные кабели.

«Высокое напряжение нагревает проводку и приводит к воспламенению ближайших горючих материалов», — рассказал Родионов. Эксперт добавил, что при обнаружении перегоревшего предохранителя в электросистеме авто не стоит сразу менять его на более мощный — это путь к пожару.

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      Марк Леонов
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