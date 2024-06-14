Швейцария назвала количество участников мирной конференции по Украине

Швейцария примет более 100 гостей на мирной конференции по Украине

Швейцария примет более 100 представителей иностранных государств на мирной конференции по Украине, которая пройдет с 15 по 16 июня. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

«На мирную конференцию в Швейцарии прибудут 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира», — отмечается в заявлении.

В тексте указано, что всем присутствующим государствам представится ​​возможность высказать свое видение касательно урегулирования конфликта на Украине.

В заявлении подчеркивается, что саммит в Швейцарии дает возможность «впервые на самом высоком уровне» обсудить, как и когда Россия может быть включена в этот процесс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конференция по Украине в Швейцарии не предполагает обсуждение фундаментальных вопросов, а лишь сведена к демагогии и обвинениям в адрес России. Путин также подчеркнул, что Россия открыта к переговорам с Украиной. По его словам, Запад не позволяет Киеву пойти на настоящие меры по урегулированию конфликта.