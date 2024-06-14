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18:18, 14 июня 2024Мир

Швейцария назвала количество участников мирной конференции по Украине

Швейцария примет более 100 гостей на мирной конференции по Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария примет более 100 представителей иностранных государств на мирной конференции по Украине, которая пройдет с 15 по 16 июня. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

«На мирную конференцию в Швейцарии прибудут 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира», — отмечается в заявлении.

В тексте указано, что всем присутствующим государствам представится ​​возможность высказать свое видение касательно урегулирования конфликта на Украине.

В заявлении подчеркивается, что саммит в Швейцарии дает возможность «впервые на самом высоком уровне» обсудить, как и когда Россия может быть включена в этот процесс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конференция по Украине в Швейцарии не предполагает обсуждение фундаментальных вопросов, а лишь сведена к демагогии и обвинениям в адрес России. Путин также подчеркнул, что Россия открыта к переговорам с Украиной. По его словам, Запад не позволяет Киеву пойти на настоящие меры по урегулированию конфликта.

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      Дарья Устьянцева
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