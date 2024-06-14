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10:50, 14 июня 2024Экономика

Смерч появился в российском регионе и попал на видео

В Калининградской области заметили водяной смерч над заливом

В Калининградской области над Калининградским заливом появился водяной смерч. Явление попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

Вихрь заметили в Багратионовском районе вечером 13 июня. На кадрах видно, как смерч движется на фоне заката. Это явление возникло из-за разницы температур: у поверхности воды было около плюс 20 градусов Цельсия, а у нижней границы облака — в районе плюс 7 градусов. Два потока воздуха встретились, и образовался смерч.

Ранее смерч прошел по Абзелиловскому району Республики Башкортостан. На кадрах было видно, как вихрь опускается в центр населенного пункта в российском регионе, поднимает вокруг себя пыль, а потом начинает рвать электропровода, идущие к домам.

Стихия бушевала около десяти минут. За это время, помимо порванных проводов, были повалены столбы и дорожные знаки. Кроме того, смерч повредил два автомобиля.

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      Нина Ташевская
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