Назван возможный срок готовности США к переговорам по предложению Путина

Политолог Марков допустил переговоры Москвы и Вашингтона перед выборами в США

После мирного предложения президента России Владимира Путина США могут пойти на завершение конфликта уже в октябре, перед выборами в стране, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков.

Политолог считает, что первой реакцией Запада на инициативу Путина станет отказ, однако возможно начало закрытых переговоров.

«Сейчас Запад не готов к прекращению конфликта, но он закончится в октябре, когда действующему президенту США Джо Байдену нужно будет сделать такой шаг перед выборами. Заморозка же невозможна уже с российской точки зрения — она будет использована для перевооружения Украины», — объяснил Марков.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Президент также предупредил, что если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, то далее условия будут другими.