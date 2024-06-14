Стало известно о судьбе расчленителя отца из Петербурга

Неадекватный мужчина, расчленивший отца в Петербурге, умер в больнице

Врачи не смогли спасти 44-летнего неадекватного мужчину, расчленившего своего отца в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

При задержании полицейским пришлось применить табельное оружие, поэтому мужчину госпитализировали с ранением в ногу. В больнице его перевели в реанимацию в связи с тяжелым состоянием. Теперь его тело направят на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи не успели предъявить мужчине обвинение в расправе. Сообщалось, что в момент совершения преступления он находился под действием наркотиков.

11 июня очевидцы вызвали полицию, когда увидели на улице Бадаева окровавленного прохожего. Он избил 73-летнюю соседку, а затем накинулся на врача скорой помощи с отверткой. Полиция скрутила неадекватного мужчину, а затем в его квартире нашла расчлененное тело. Выяснилось, что задержанный успел расправиться с отцом, приехавшим за ним из Москвы.

Взрослый сын долгое время злоупотреблял наркотиками и находился под наблюдением психиатра. Затем он уехал от родителей, проживающих в Московской области, в Петербург, где поселился в съемной квартире. Через некоторое время отец, узнав новое место жительства сына, приехал за ним, уговаривая вернуться домой. Между родственниками произошел конфликт, так как сын отказался возвращаться, и тогда отец пригрозил насильно увезти его. В итоге отпрыск напал на отца, связал его и расправился с помощью топора.