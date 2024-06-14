Стало известно об осложнениях у Кейт Миддлтон после химиотерапии

The Sun: у Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии

У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон возникли осложнения после химиотерапии. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам источников из близкого окружения Миддлтон, поначалу у нее были проблемы с лечением. «Профилактическая химиотерапия — не самая приятная вещь. Все боялись, что после серьезной операции и довольно длительного периода восстановления она будет вынуждена снова пройти лечение», — сообщила королевский эксперт Кэти Николл.

В настоящее время Кейт Миддлтон проходит уже новый этап лечения, подчеркнула эксперт. Она вернется к своим обязанностям после того, как медики разрешат ей работать.

Ранее источники, близкие к королевской семье Великобритании, предположили, что Кейт Миддлтон может полностью отказаться от обязанностей старшего члена королевской семьи из-за борьбы с раком и ее последствий.

22 марта Кейт Миддлтон выпустила видео, в котором рассказала, что начала курс профилактической химиотерапии. Она также пояснила, что рак был диагностирован в ходе анализов, последовавших за операцией на брюшной полости, состоявшейся в январе.