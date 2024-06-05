Стало известно о возможном отказе Кейт Миддлтон от королевских обязанностей

Us Weekly: Кейт Миддлтон может полностью отказаться от королевских обязанностей

Источники, близкие к королевской семье Великобритании, предположили, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон может полностью отказаться от обязанностей старшего члена королевской семьи из-за борьбы с раком и ее последствий. Об этом стало известно журналу Us Weekly.

Кейт Миддлтон проходит курс химиотерапии и старается весь привычный образ жизни. Сообщается, что она остается активным родителем для троих своих детей и даже выполняет какие-то мелкие обязанности. Тем не менее слухи о том, что Кейт не вернется к королевским обязанностям как минимум до осени, стремительно распространяются.

В середине мая королевский помощник сообщил, что принцесса ознакомилась с отчетом Центра раннего детства, открытого на базе Королевского фонда. При этом, согласно его заявлению, это не означает, что Кейт вернулась к работе. Так, принцесса не будет присутствовать на ежегодной церемонии выноса знамени Trooping the Colour, которая пройдет 15 июня.

«Она вернется к работе, когда врачи дадут ей зеленый свет», — сказали во дворце. Один из источников журнала допускает, что Кейт больше никогда не вернется к своим прежним обязанностям. Ее занятость пересмотрят, учитывая последствия лечения от рака.

К почти не работающей жене недавно присоединился и принц Уильям. Из-за выборов в Великобритании некоторые обязательные для королевской семьи мероприятия отменили. Супруги стали уделять больше времени детям и друг другу. «Они стали ближе, чем когда-либо», — отметил один из источников.

Эксперт по королевской семье Ричард Фитцуильямс уверен, что дату возвращения Кейт к обязанностям объявят общественности официально, чтобы избежать появления теорий заговора. Он заявил, что принцесса вернется к работе только в соответствии с медицинскими показаниями. Пока, по его словам, ее слишком сильно истощает борьба с раком.

Ранее сообщалось, что лечение болезни Кейт Миддлтон перешло в новую стадию. Сообщается, что принцесса хорошо переносит лекарства и идет на поправку.