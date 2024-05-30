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16:15, 30 мая 2024Из жизни

Лечение рака у Кейт Миддлтон перешло в новую стадию

Vanity Fair: Кейт Миддлтон идет на поправку после химиотерапии

Фото: Reuters

За последние недели состояние здоровья Кейт Миддлтон значительно улучшилось. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Источник издания рассказал, что Кейт, у которой в начале года обнаружили злокачественную опухоль, проходит курс профилактической химиотерапии. По его словам, лечение рака перешло в новую стадию, и супруга наследника британского престола идет на поправку.

Когда оказалось, что она хорошо переносит лекарства и на самом деле чувствует себя лучше, это было большим облегчением. Период, конечно, очень непростой и тревожный. Все вокруг нее сплотились — Уильям, ее родители, ее сестра и брат

источник Vanity Fair
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Ранее сообщалось, что, по утверждению друзей и приближенных Кейт Миддлтон, она, скорее всего, не вернется к работе до конца года. В последний раз она появлялась на публике в декабре 2023 года.

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      Олег Парамонов
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