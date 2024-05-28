Король поручил принцессе Беатрисе взять на себя обязанности Кейт Миддлтон

Отсутствие Кейт Миддлтон затягивается. Ожидалось, что она вернется к исполнению своих обязанностей после католической Пасхи, но этого так и не произошло. Поговаривают, что шансы на ее возвращение в 2024 году невелики. На фоне этого вновь распространяются слухи о перестановках в британской королевской семье. Испанская газета Marca утверждает, что король Карл III уже выбрал замену для заболевшей родственницы.

Возвращение Кейт Миддлтон отложено на неопределенный срок

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с декабря 2023 года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. К марту затянувшееся молчание Кейт породило многочисленные теории заговора. Согласно одним, она была тяжело больна. Если верить другим, Кейт узнала о любовнице принца Уильяма и потребовала развод.

В конце концов Кейт Миддлтон пришлось выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль. После этого она снова надолго замолчала. О ее дальнейших планах почти ничего не известно. В январе придворные обещали, что она вернется после католической Пасхи, однако эта информация давно устарела.

Друзья и приближенные Кейт и Уильяма рассказали изданию Daily Beast, что она, скорее всего, не появится на публике до конца года

Один из источников издания объяснил, что мероприятия с участием членов королевской семьи обычно планируются на много месяцев вперед. «Мне рассказывали, что в расписании Кейт на этот год пусто, — утверждает он. — Не запланировано ничего. Она может не появиться на публике до конца года».

Издание Daily Mail подтвердило, что возвращение Кейт Миддлтон действительно отложили на неопределенный срок. «Мы можем не увидеть ее до осени — и даже осенью только в том случае, если она полностью выздоровеет», — цитирует слова одного из своих источников светский обозреватель Ричард Иден.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в октябре 2023 года Фото: Suzanne Plunkett / WPA Pool / Getty Images

Отсутствующую Кейт может заменить принцесса Беатриса Йоркская

Король Карл III также лечится от рака, а его наследник, принц Уильям, то и дело уходит в отпуск, чтобы ухаживать за женой. В результате оказывается, что королевской семье некого отправить на официальные мероприятия. В начале года Карла, Уильяма и Кейт часто подменяла королева-консорт Камилла: за февраль она 13 раз появлялась на публике и так утомилась, что потом неделю отдыхала за границей.

Испанская газета Marca утверждает, что сложившаяся ситуация вынудила Карла III подыскать замену Кейт. Издание ссылается на некие сообщения из Великобритании, согласно которым ее обязанности возьмет на себя племянница монарха — 35-летняя принцесса Беатриса Йоркская. Это дочь принца Эндрю — младшего брата Карла III, лишенного титулов из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней.

По сведениям Marca, принцесса Беатриса может стать работающим членом британской королевской семьи. Иными словами, она получит право представлять монарха на официальных мероприятиях

Поводом для слухов стало неожиданное появление Беатрисы и ее сестры принцессы Евгении на приеме, который устроил король в саду Букингемского дворца. У обеих своя жизнь, не связанная с королевской семьей, поэтому они редко участвуют в подобных мероприятиях. Беатриса занимает пост вице-президента по стратегическим партнерствам американской фирмы Afiniti, разрабатывающей технические средства для автоматизации колл-центров. Евгения возглавляет лондонскую галерею Hauser & Wirth.

Принцесса Беатриса Фото: Daniel Leal / AP

Дочерям принца Эндрю давно прочат более важную роль в королевской семье

Слухи о том, что Беатриса и Евгения станут играть более важную роль в королевской семье, ходят уже много лет. Еще в 2020 году биограф британской королевской семьи Роберт Лейси прогнозировал, что они заменят уехавших в США принца Гарри и Меган Маркл.

Лейси считал, что королевская семья возложит на дочерей опального принца Эндрю обязанности, которые прежде исполняли принц Гарри и Меган Маркл. «Если двое выбывают, двое должны занять их место, и этими двумя будут Беатриса и Евгения», — предполагал он.

Лейси напоминал, что в свое время принц Гарри считал Беатрису и Евгению примерами для подражания. Вопрос, по его мнению, заключался лишь в том, согласятся ли они на повышение

Биограф считал, что сестры не откажутся от такой возможности. «Это именно то, что нужно королевской семье в ближайшие 15 лет, пока на их место не придет поколение принца Джорджа», — добавил он, подразумевая шестилетнего сына принца Уильяма.

Принцесса Евгения (в центре) на майском приеме в саду Букингемского дворца Фото: Yui Mok / WPA Pool / Getty Images

Эксперты сомневаются в достоверности сообщений о перестановках в королевской семье

Никаких официальных подтверждений того, что Карл III наделит Беатрису новыми обязанностями, нет. Более того, всего несколько месяцев назад она и ее сестра Евгения жаловались на отсутствие внимания со стороны монарха. Их знакомый рассказывал изданию Daily Beast, что подобное пренебрежение их обижало, но совершенно не удивляло.

Оскорбительно, что к помощи девушек совсем не прибегают, хотя они ясно показали, что хотели бы быть полезными, особенно теперь, когда принца Эндрю снова приняли в семью. Они не сделали ничего плохого и не должны отвечать за грехи своего отца друг принцесс Евгении и Беатрисы

Другой источник издания объяснил нежелание Карла пользоваться услугами Евгении и Беатрисы тем, что они не входят в число постоянно работающих членов королевской семьи. «А как ясно сказала покойная королева Елизавета, работать на полставки — это для членов королевской семьи не вариант», — добавил он.

Это заставляет королевских экспертов сомневаться в достоверности сообщения Marca о перестановках в королевской семье. В частности, журнал Hello! подтвердил, что участие принцесс в майском приеме в саду Букингемского дворца связано с болезнью Кейт Миддлтон. При этом, по словам королевского редактора Эмили Нэш, это вовсе не значит, что у Беатрисы появится официальная роль в королевской семье.