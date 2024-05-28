Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:37, 28 мая 2024Из жизни

Британский король Карл III выбрал замену Кейт Миддлтон

Marca: принцесса Беатриса возьмет на себя обязанности Кейт Миддлтон
Принцесса Беатриса Йоркская

Принцесса Беатриса Йоркская. Фото: Paul Ellis / Reuters

Принцесса Беатриса Йоркская может взять на себя обязанности Кейт Миддлтон, не появлявшейся на публике с декабря 2023 года. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Издание ссылается на некие сообщения из Великобритании, согласно которым Карл III лично выбрал ее как замену Кейт. Поводом для слухов стало неожиданное появление Беатрисы и ее сестры принцессы Евгении на приеме, который устроил король в саду Букингемского дворца.

Журнал Hello! подтвердил, что участие принцесс в приеме связано с болезнью Кейт Миддлтон. При этом, по словам королевского редактора Эмили Нэш, это вовсе не значит, что у Беатрисы появится официальная роль в королевской семье.

Материалы по теме:
Власти Британии готовятся к смерти короля Карла III. Что известно о его здоровье и кто может стать новым монархом?
Власти Британии готовятся к смерти короля Карла III.Что известно о его здоровье и кто может стать новым монархом?
1 марта 2024
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
6 февраля 2024
«Это метастазы». У Карла III обнаружен рак. Почему врачи опасаются за его будущее?
«Это метастазы». У Карла III обнаружен рак. Почему врачи опасаются за его будущее?
6 февраля 2024

35-летняя Беатриса Йоркская и 34-летняя Евгения Йоркская — племянницы короля Карла III, дочери принца Эндрю, двоюродные сестры принцев Гарри и Уильяма. Их отец, принц Эндрю, лишился титулов из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней.

Беатриса занимает пост вице-президента по стратегическим партнерствам американской фирмы Afiniti, разрабатывающей технические средства для автоматизации колл-центров. Евгения возглавляет лондонскую галерею Hauser & Wirth.

Слухи о том, что Беатриса и Евгения станут играть более важную роль в королевской семье, ходят уже много лет. Еще в 2020 году биограф британской королевской семьи Роберт Лейси предположил, что им придется подменить уехавших в США принца Гарри и Меган Маркл. Вопреки его прогнозам, этого так и не произошло.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть Путин догадается, что мы задумали». Польша не исключила появление своих войск на Украине

      Совершен прорыв в создании сверхбыстрой зарядки

      Лимит на одну операцию по СБП собрались увеличить в 30 раз

      В российском регионе подростки надругались над второклассником в роще

      Немецкий футболист отказался переходить в «Динамо»

      Налоговый долг Блиновской из-за пени вырос до 1,4 миллиарда рублей

      Пострадавший рассказал о моменте взрыва беспилотника в Подмосковье

      Зеленский сравнил отсутствие Байдена на «мирном саммите» с аплодисментами Путину

      Суд признал законным продление ареста блогера Блиновской

      Названы основные тренды в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше