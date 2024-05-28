Британский король Карл III выбрал замену Кейт Миддлтон

Marca: принцесса Беатриса возьмет на себя обязанности Кейт Миддлтон

Принцесса Беатриса Йоркская может взять на себя обязанности Кейт Миддлтон, не появлявшейся на публике с декабря 2023 года. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Издание ссылается на некие сообщения из Великобритании, согласно которым Карл III лично выбрал ее как замену Кейт. Поводом для слухов стало неожиданное появление Беатрисы и ее сестры принцессы Евгении на приеме, который устроил король в саду Букингемского дворца.

Журнал Hello! подтвердил, что участие принцесс в приеме связано с болезнью Кейт Миддлтон. При этом, по словам королевского редактора Эмили Нэш, это вовсе не значит, что у Беатрисы появится официальная роль в королевской семье.

35-летняя Беатриса Йоркская и 34-летняя Евгения Йоркская — племянницы короля Карла III, дочери принца Эндрю, двоюродные сестры принцев Гарри и Уильяма. Их отец, принц Эндрю, лишился титулов из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней.

Беатриса занимает пост вице-президента по стратегическим партнерствам американской фирмы Afiniti, разрабатывающей технические средства для автоматизации колл-центров. Евгения возглавляет лондонскую галерею Hauser & Wirth.

Слухи о том, что Беатриса и Евгения станут играть более важную роль в королевской семье, ходят уже много лет. Еще в 2020 году биограф британской королевской семьи Роберт Лейси предположил, что им придется подменить уехавших в США принца Гарри и Меган Маркл. Вопреки его прогнозам, этого так и не произошло.