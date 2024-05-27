Возвращение Кейт Миддлтон отложили на неопределенный срок

Кейт Миддлтон не появится на публике до конца года

Друзья и приближенные Кейт Миддлтон и принца Уильяма подозревают, что она, скорее всего, не появится на публике до конца года. Об этом сообщает Daily Beast.

Один из источников издания объяснил, что мероприятия с участием членов королевской семьи обычно планируются на много месяцев вперед. «Мне рассказывали, что в расписании Кейт на этот год пусто, — утверждает он. — Не запланировано ничего. Он может не появиться на публике до конца года».

Издание Daily Mail подтвердило, что возвращение Кейт Миддлтон действительно отложили на неопределенный срок. «Мы можем ее не увидеть до осени — и даже осенью только в том случае, если она полностью выздоровеет», — цитирует слова одного из источников светский обозреватель Ричард Иден.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с декабря 2023 года. В январе 2024 года она перенесла неожиданную операцию на брюшной полости. В то время сообщалось, что она вернется к работе «после Пасхи». К марту ее затянувшееся молчание породило многочисленные теории заговора. В конце концов Миддлтон пришлось выступить с видеообращением и признаться, что она больна раком.