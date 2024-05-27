Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:47, 27 мая 2024Из жизни

Возвращение Кейт Миддлтон отложили на неопределенный срок

Кейт Миддлтон не появится на публике до конца года

Фото: Mark Case / Getty Images

Друзья и приближенные Кейт Миддлтон и принца Уильяма подозревают, что она, скорее всего, не появится на публике до конца года. Об этом сообщает Daily Beast.

Один из источников издания объяснил, что мероприятия с участием членов королевской семьи обычно планируются на много месяцев вперед. «Мне рассказывали, что в расписании Кейт на этот год пусто, — утверждает он. — Не запланировано ничего. Он может не появиться на публике до конца года».

Издание Daily Mail подтвердило, что возвращение Кейт Миддлтон действительно отложили на неопределенный срок. «Мы можем ее не увидеть до осени — и даже осенью только в том случае, если она полностью выздоровеет», — цитирует слова одного из источников светский обозреватель Ричард Иден.

Материалы по теме:
Кейт Миддлтон призналась, что больна раком. Почему она столько времени скрывала диагноз и что теперь с ней будет?
Кейт Миддлтон призналась, что больна раком.Почему она столько времени скрывала диагноз и что теперь с ней будет?
25 марта 2024
Известный телеведущий рассказал о любовнице принца Уильяма. Кто она и как это связано с «исчезновением» Кейт Миддлтон?
Известный телеведущий рассказал о любовнице принца Уильяма. Кто она и как это связано с «исчезновением» Кейт Миддлтон?
14 марта 2024
Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?
Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?
11 марта 2024
Исчезла жена будущего короля Британии. Двухмесячное молчание Кейт Миддлтон объясняют комой, разводом и побоями
Исчезла жена будущего короля Британии. Двухмесячное молчание Кейт Миддлтон объясняют комой, разводом и побоями
1 марта 2024

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с декабря 2023 года. В январе 2024 года она перенесла неожиданную операцию на брюшной полости. В то время сообщалось, что она вернется к работе «после Пасхи». К марту ее затянувшееся молчание породило многочисленные теории заговора. В конце концов Миддлтон пришлось выступить с видеообращением и признаться, что она больна раком.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта причина отказа суда освободить из СИЗО генерала Попова

      В России оценили идею сделать огромными пошлины на вино из стран НАТО

      Россиянин с десятью детьми заявил о нарушениях и попросил о демобилизации с СВО

      На БДСМ-вечеринке в российском городе застали девочку-подростка с матерью

      19-летнего россиянина арестовали за расправу над 17-летней девушкой

      На Украине военком заработал миллион долларов на подделке данных призывников

      В российском городе установили раскачивающиеся в велодорожку качели

      Популярный российский блогер рассказал о пьяной драке с бездомным

      Золотодобытчик объяснил жалобы на экологию вмешательством иноагентов

      В Госдуме ответили на слова главы Эстонии о намерении поставить Россию на колени

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше