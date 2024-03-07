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18:52, 7 марта 2024Из жизни

Британская королева утомилась навещать больного Карла III и уехала за границу

Daily Beast: королева Камилла утомилась от болезни Карла III и взяла отпуск

Фото: Chris Jackson / Reuters

Болезнь британского короля Карла III утомила его супругу, королеву-консорта Камиллу. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Весь февраль Камилла навещала больного мужа в больнице и часто подменяла во время официальных мероприятий, которые требуют участия представителей королевской семьи. «Это было не то, на что она рассчитывала, — рассказал Daily Beast один из ее знакомых. — Но знающие ее люди могут подтвердить, что она не из тех, кто жалуется».

В начале марта Камилла взяла отпуск на неделю и уехала отдыхать за границу. Карл III остался в Лондоне, где он проходит лечение от рака и встречается с представителями правительства.

Камилле в последние месяцы приходилось делать практически все, и не секрет, что это было утомительно. Она оказалась под исключительным давлением в тот период жизни, когда большинство людей давно на пенсии

источник Daily Beast

Ей 76 лет, и у ее мужа только что обнаружили рак. С таким любому справиться непросто, причем даже без внимания прессы, неизбежном в ее положении

источник Daily Beast
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О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время лечебных процедур, связанных с увеличением простаты. В Букингемском дворце пояснили, что Карл III решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию проблем всех больных раком в мире.

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      Олег Парамонов
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