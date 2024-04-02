Король Карл III обидел принцесс-племянниц
Племянницы британского короля Карла III оскорблены, что их помощь не понадобилась, когда сразу трое старших членов королевской семьи не могли участвовать в официальных мероприятиях. Об этом сообщает издание Daily Beast.
В феврале и марте король Карл и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон проходили лечение после того, как у них диагностировали рак. Уильям в этот период несколько раз брал отпуск, чтобы ухаживать за женой. Чаще всего их подменяла королева-консорт Камилла: за февраль она 13 раз появлялась на публике и так утомилась, что на неделю уехала в отпуск.
Дочери опального принца Эндрю, принцессы Евгения и Беатриса, хотели помочь, однако их так и не позвали. Их знакомый рассказал Daily Beast, что подобное пренебрежение обидело их, но совершенно не удивило.
Оскорбительно, что к помощи девушек совсем не прибегают, хотя они ясно показали, что хотели бы быть полезными, особенно теперь, когда принца Эндрю снова приняли в семью. Они не сделали ничего плохого и не должны отвечать за грехи своего отца
Другой источник издания объяснил нежелание Карла пользоваться услугами Евгении и Беатрисы тем, что они не входят в число постоянно работающих членов королевской семьи. «А как ясно сказала покойная королева Елизавета, работать на полставки — это для членов королевской семьи не вариант», — добавил он.
35-летняя Беатриса Йоркская и 34-летняя Евгения Йоркская — племянницы короля Карла III, дочери принца Эндрю и двоюродные сестры принцев Гарри и Уильяма. Их отец, принц Эндрю, лишился титулов из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней.
Слухи о том, что Беатриса и Евгения станут играть более важную роль в королевской семье, ходят уже много лет. Еще в 2020 году биограф британской королевской семьи Роберт Лейси предположил, что им придется подменить уехавших в США принца Гарри и Меган Маркл. Вопреки его прогнозам, этого так и не произошло.