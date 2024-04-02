Король Карл III обидел принцесс-племянниц

Daily Beast: племянницы короля Карла III оскорблены, что их не позвали на помощь

Племянницы британского короля Карла III оскорблены, что их помощь не понадобилась, когда сразу трое старших членов королевской семьи не могли участвовать в официальных мероприятиях. Об этом сообщает издание Daily Beast.

В феврале и марте король Карл и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон проходили лечение после того, как у них диагностировали рак. Уильям в этот период несколько раз брал отпуск, чтобы ухаживать за женой. Чаще всего их подменяла королева-консорт Камилла: за февраль она 13 раз появлялась на публике и так утомилась, что на неделю уехала в отпуск.

Дочери опального принца Эндрю, принцессы Евгения и Беатриса, хотели помочь, однако их так и не позвали. Их знакомый рассказал Daily Beast, что подобное пренебрежение обидело их, но совершенно не удивило.

Оскорбительно, что к помощи девушек совсем не прибегают, хотя они ясно показали, что хотели бы быть полезными, особенно теперь, когда принца Эндрю снова приняли в семью. Они не сделали ничего плохого и не должны отвечать за грехи своего отца друг принцесс Евгении и Беатрисы

Другой источник издания объяснил нежелание Карла пользоваться услугами Евгении и Беатрисы тем, что они не входят в число постоянно работающих членов королевской семьи. «А как ясно сказала покойная королева Елизавета, работать на полставки — это для членов королевской семьи не вариант», — добавил он.

35-летняя Беатриса Йоркская и 34-летняя Евгения Йоркская — племянницы короля Карла III, дочери принца Эндрю и двоюродные сестры принцев Гарри и Уильяма. Их отец, принц Эндрю, лишился титулов из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней.

Слухи о том, что Беатриса и Евгения станут играть более важную роль в королевской семье, ходят уже много лет. Еще в 2020 году биограф британской королевской семьи Роберт Лейси предположил, что им придется подменить уехавших в США принца Гарри и Меган Маркл. Вопреки его прогнозам, этого так и не произошло.