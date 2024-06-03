Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:32, 3 июня 2024Из жизни

Стало известно о роли Кейт Миддлтон при подготовке дня рождения короля

Кейт Миддлтон не появится на репетиции парада в честь дня рождения короля

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Кенсингтонский дворец объявил, что репетиция парада в честь дня рождения короля Карла III пройдет без участия Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание People.

Роль, которую Кейт обычно играла во время подготовки к параду, поручили одному из офицеров. Появится ли она на самом мероприятии, которое намечено на 15 июня, остается неизвестным. Об исчезновении ее имени из списка участников стало известно еще в мае.

Король Карл III, который сейчас лечится от рака, появится на параде, но не сможет присоединиться к нему верхом на коне, как это было год назад. Ожидается, что он будет следовать на карете.

Материалы по теме:
Кейт Миддлтон призналась, что больна раком. Почему она столько времени скрывала диагноз и что теперь с ней будет?
Кейт Миддлтон призналась, что больна раком.Почему она столько времени скрывала диагноз и что теперь с ней будет?
25 марта 2024
Известный телеведущий рассказал о любовнице принца Уильяма. Кто она и как это связано с «исчезновением» Кейт Миддлтон?
Известный телеведущий рассказал о любовнице принца Уильяма. Кто она и как это связано с «исчезновением» Кейт Миддлтон?
14 марта 2024
Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?
Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?
11 марта 2024
Исчезла жена будущего короля Британии. Двухмесячное молчание Кейт Миддлтон объясняют комой, разводом и побоями
Исчезла жена будущего короля Британии. Двухмесячное молчание Кейт Миддлтон объясняют комой, разводом и побоями
1 марта 2024

Карл III родился 14 ноября, однако парад в честь рождения монарха по традиции устраивают в одну из суббот в середине июня. В 2024 году он пройдет 15 июня.

Ранее сообщалось, что, по утверждению друзей и приближенных Кейт Миддлтон, она, скорее всего, не вернется к работе до конца года. В последний раз она появлялась на публике в декабре 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      Россиянкам назвали способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

      Находящегося в розыске руководителя «Лендорстроя-2» задержали в Петербурге

      Верховный суд Эстонии запретил требовать образование не на эстонском языке

      В США зафиксировали конец либерального миропорядка

      На Украине сотрудники военкомата сбили велосипедиста для мобилизации

      Минобрнауки сообщило о планах изменить дипломы о высшем образовании

      Toyota решила отозвать почти четыре тысячи автомобилей

      Орлова оправдалась за появление на шоу о Заворотнюк

      Летевшей в самолете с ребенком россиянке аннулировали билеты за неявку на рейс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше