Стало известно о роли Кейт Миддлтон при подготовке дня рождения короля

Кейт Миддлтон не появится на репетиции парада в честь дня рождения короля

Кенсингтонский дворец объявил, что репетиция парада в честь дня рождения короля Карла III пройдет без участия Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание People.

Роль, которую Кейт обычно играла во время подготовки к параду, поручили одному из офицеров. Появится ли она на самом мероприятии, которое намечено на 15 июня, остается неизвестным. Об исчезновении ее имени из списка участников стало известно еще в мае.

Король Карл III, который сейчас лечится от рака, появится на параде, но не сможет присоединиться к нему верхом на коне, как это было год назад. Ожидается, что он будет следовать на карете.

Карл III родился 14 ноября, однако парад в честь рождения монарха по традиции устраивают в одну из суббот в середине июня. В 2024 году он пройдет 15 июня.

Ранее сообщалось, что, по утверждению друзей и приближенных Кейт Миддлтон, она, скорее всего, не вернется к работе до конца года. В последний раз она появлялась на публике в декабре 2023 года.