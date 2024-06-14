Стилист Рогов назвал «тапки деда» трендом лета для россиянок

Стилист Рогов назвал сандалии в мужском стиле трендом лета для россиянок

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам в Telegram необычный тренд лета 2024 года.

По словам эксперта, особенно актуальны в текущем сезоне окажутся «тапки деда» — кожаные сандалии с закрытым носом в мужском стиле. «Ярчайший обувной тренд этого лета!» — заявил специалист.

Также он посоветовал сочетать данные изделия с бермудами, платьями, носками или гольфами. При этом в качестве иллюстрации автор поста привел снимки, где девушки позировали в образах, составленных с указанным предметом гардероба.

В мае Александр Рогов также порекомендовал россиянкам носить одежду задом наперед. Эксперт проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник.