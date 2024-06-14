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13:09, 14 июня 2024Путешествия

Стюардесса сделала фото в униформе в самолете и взбудоражила пользователей сети

Фото: @beautifull_cabincrews

Бортпроводница испанской авиакомпании World2fly сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила пользователей сети. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позировала на камеру в темно-синем костюме и белой рубашке. Образ девушка дополнила красным шейным платком, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы. «Красивая девушка», «Великолепная дама», «Очень привлекательная и абсолютно шикарная», «Милая», — написали они.

Ранее стюардесса дала совет пьющим перед полетом пассажирам самолета скрывать свое пьянство от членов экипажа. По словам бортпроводницы, во время посадки на рейс пассажиру следует сделать вид, что он трезв. В противном случае его на законных основаниях могут не допустить к полету.

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      Фариза Бацазова
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