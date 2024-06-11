Daily Mail: стюардесса посоветовала пассажирам скрывать от экипажа свое пьянство

Стюардесса дала совет пьющим перед полетом пассажирам самолета скрывать свое пьянство от членов экипажа. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам бортпроводницы, во время посадки на рейс пассажиру следует сделать вид, что он трезв. В противном случае его, согласно законам, могут не допустить до полета. «Это будет маленькая победа для нас обоих», — объяснила стюардесса.

Ранее семерых пьяных пассажиров сняли с рейса авиакомпании EasyJet за попытку попасть в туалет во время взлета. Инцидент произошел на рейсе из Бристоля (Великобритания) в Малагу (Испания).